شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سبورتنج وبطل الكاميرون فى بطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة سبورتنج سيدات، اليوم الأحد، مع نظيره أوفر دوس الكاميرونى فى ربع نهائي البطولة الأفريقية التى يستضيفها الفريق السكندرى.

موعد مباراة سبورتنج وبطل الكاميرون

تقام المباراة فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وسط ثقة من سبورتنج بتحقيق الفوز فى اللقاء.

نتائج سبورتنج فى المبارايات السابقة بالبطولة

وحقق سبورتنج الفوز فى أول 4 مباريات بالبطولة أمام كل من فريق cnss الكونغولى، ثم جامعة دوالا الكاميرونى ، والجمارك النيجيري، وأخيرا كى بى ايه الكينى.

ويقع سبورتنج على رأس المجموعة الأولى بجانب أندية من كوت ديفوار، كينيا، الكاميرون، بالإضافة إلى نيجيريا. وتضم المجموعة الثانية فرق من أنجولا وكينيا والكاميرون ورواندا وبنين.

وجاء قرار إقامة البطولة بالإسكندرية بعد اعتذار النادى الأهلى عن عدم المشاركة بالمنافسات، حيث كان مقررا إقامتها بصالة الأهلى، ليتم منح فريق سبورتنج حق استضافتها.

وكان فريق سيدات سلة سبورتنج قد توج باللقب النسخة الماضية، وبعد اعتذار الأهلى يصبح الفريق السكندرى هو الفريق المصرى الوحيد المشارك فى البطولة.