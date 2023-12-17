شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب قطاع الناشئين بالاستعداد للمشاركة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من محمد حلمى رئيس قطاع الناشئين بالنادى تجهيز لاعبى فرق الشباب مواليد 2003 و2005 تمهيداً للاستعانة بهم فى أى وقت للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على المشاركة فى كأس الرابطة، حال اتفقت مواعيد بطولة كأس الرابطة مع الدورة الودية للزمالك، على أن يتم وقتها المشاركة بمجموعة من قطاع الناشئين لإكسابهم مزيداً من الخبرات فى كأس الرابطة.

ويجرى حالياً تجهيز بعض لاعبى فريق 2003 و 2005 تحسبا لاتخاذ قرار المشاركة رسميا في البطولة خلال الفترة القادمة.

وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد فى تصريحات سابقة، أن هناك تنسيقاً مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة من أجل بطولة كأس الرابطة، وأضاف ان النتائج في كأس الرابطة لا تهمنا ولكن ما يهمنا هو الوقوف على الأداء ومستوى اللاعبين الناشئين".