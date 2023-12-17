شكرا لقرائتكم خبر عن لقب اللا هزيمة.. مشوار الفراعنة فى رحلة التتويج ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وتغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.
وجاء مشوار الفراعنة خلال البطولة كالتالي:
- دور المجموعات
فوز مصر على ماليزيا 3-0
فوز مصر على أيرلندا 3-0
- دور الـ 16
فوز مصر على جنوب أفريقيا 3-0
- ربع النهائي
فوز مصر على اسكتلندا 2-0
- نصف النهائي
فوز مصر على سويسرا 2-0
ـ الدور النهائي
فوز مصر على إنجلترا 2-0
ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023.
ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.
ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب مصر و باكستان برصيد 6 بطولات لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب.
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