لقب اللا هزيمة.. مشوار الفراعنة فى رحلة التتويج ببطولة العالم للاسكواش

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش رقماً مميزاً بعدما احتفظ ببطولة العالم للنسخة الثالثة على التوالي، فلم يتعرض أبطال الفراعنة للهزيمة فى أى شوط خلال البطولة منذ الدور الأول وحتى النهائي.

وتغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.