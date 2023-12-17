شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك فى المران الأخير قبل السفر لأنجولا والان مع تفاصيل الخبر
وعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل السفر إلى أنجولا استعداداً لمواجهة ساجرادا، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الثمانية.
وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال قبل بدء التدريبات الفنية.
وواصل مصطفى شلبي لاعب الفريق المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية الفترة المقبلة.
وأدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة معتمد جمال للتدريب على بعض الأمور الخططية، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية لتطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها.
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