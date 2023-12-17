شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلى مكافأة الفوز على اتحاد جدة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف 150 ألف جنيه لكل لاعب فى الفريق بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة فى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

على صعيد متصل، عقد الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، فى العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التى تجمع الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وخالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق.

كما حضر ممثلو نادي فلومينينسي البرازيلي، بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت النبيتي، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، فيما يرتدي فريق فلومينينسي البرازيلي طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والزيتي والشورت الأبيض، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي فى التاسعة مساء غدٍِ الاثنين بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.