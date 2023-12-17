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بعثة سيراميكا تصل الإمارات للمشاركة فى السوبر المحلي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الإمارات، منذ قليل، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه. 

 

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصري بنظامه الجديد، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري. 

 

وتنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري يوم 25 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.

 

وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار التذاكر وتبدأ من 7 دولارات حتى 238 دولارا.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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