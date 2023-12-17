شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيراميكا تصل الإمارات للمشاركة فى السوبر المحلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الإمارات، منذ قليل، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصري بنظامه الجديد، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري يوم 25 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.

وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار التذاكر وتبدأ من 7 دولارات حتى 238 دولارا.