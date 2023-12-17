شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الحسن يقود طائرة الزمالك.. وأبو المجد يظهر مع اليد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على استكمال أشرف أبو الحسن القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للفريق الأول خلفا لأحمد مصطفى الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق الأبيض.

كما يبدأ مجدى أبو المجد، المدير الفنى الجديد لفريق اليد، المهمة الفنية للفريق بداية من الأسبوع المقبل ومعه فى الجهاز أحمد هتلر مدربا وجمال شعبان مديرا إداريا.

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.