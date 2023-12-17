شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب الاسكواش: اللاعبون حققوا نتائج ممتازة ورفعوا علم مصر بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر
وقدمت الطرابلسي، فى بيان، التهنئة لمنتخب مصر للاسكواش على فوزه ببطولة العالم فى نيوزيلندا بعد أداء رائع من لاعبينا "مصطفى عسل، وعلي فرج، ومازن هشام، ويوسف سليمان" بقيادة المدير الفني لمنتخب الرجال هشام العطار.
وقالت آمنة الطرابلسي، إن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، يدعم المنتخب ونقدم نصائحنا للاعبين من أجل حصد المراكز الأولى فى جميع البطولات التي يشارك فيها المنتخب.
وأشادت الطرابلسي بأداء وروح اللاعبين العالية طوال مشوار البطولة، وهو السبب الرئيسي في النحاج الكبير للفريق وتكلل في النهاية بالتتويج باللقب.
وفاز المنتخب الوطني على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة:
فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.
فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.
ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023.
ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.
ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب مصر و باكستان برصيد 6 بطولات لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب.
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