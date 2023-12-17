شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب الاسكواش: اللاعبون حققوا نتائج ممتازة ورفعوا علم مصر بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت آمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، ورئيس بعثة منتخب مصر للرجال، عن سعادتها بفوز المنتخب المصرى ببطولة كأس العالم للفرق فى نيوزيلندا، مشيرة إلى أن اللاعبين حققوا نتائج ممتازة خلال مشوار البطولة وشرفوا بلدهم ورفعوا علم مصر عاليًا.

وقدمت الطرابلسي، فى بيان، التهنئة لمنتخب مصر للاسكواش على فوزه ببطولة العالم فى نيوزيلندا بعد أداء رائع من لاعبينا "مصطفى عسل، وعلي فرج، ومازن هشام، ويوسف سليمان" بقيادة المدير الفني لمنتخب الرجال هشام العطار.

وقالت آمنة الطرابلسي، إن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، يدعم المنتخب ونقدم نصائحنا للاعبين من أجل حصد المراكز الأولى فى جميع البطولات التي يشارك فيها المنتخب.

وأشادت الطرابلسي بأداء وروح اللاعبين العالية طوال مشوار البطولة، وهو السبب الرئيسي في النحاج الكبير للفريق وتكلل في النهاية بالتتويج باللقب.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة: فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9. فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.