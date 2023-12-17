«مقابلة» إمام عاشور مع قناة الأهلي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الشارقة - اميمة ياسر -

أجرى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حوارا مع قناة النادي الرسمية، أُذيع عبر حسابات النادي المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت.

وتم نشر المقابلة عقب مشاركة إمام عاشور الأولى في بطولة كأس العالم للأندية على الاطلاق، خلال مسيرته الاحترافية.

وساهم إمام عاشور في فوز الأهلي على فريق اتحاد جدة السعودي، حيث سجل هدف المارد الأحمر الثالث والأخير، في الفوز بثلاثية مقابل هدف، ليتمكن المارد الأحمر من عبور محطة الاتحاد، ليلاقي فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.

ولقى حوار إمام عاشور مع قناة الأهلي رواجا كبيرا، سواء على المستوى العربي أو العالمي، حيث وصل عدد الإعجابات بالفيديو على موقع "فيس بوك" أكثر من 106 ألف شخص، كما قام أكثر من 1900 شخص بالتعليق على الفيديو على نفس المنصة.

كما يعد حوار لاعب الأهلي الأكثر تفاعلا في المنطقة العربية، والثامن على مستوى العالم، وفقا لموقع "كرودتاجل".

وخلال اللقاء، أكد إمام عاشور أنه يشعر بفرحة عارمة بعد خوض أول مشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي، مؤكدا أن المشاركة في البطولة بمثابة حلم كبير تحقق له، مشيرا إلى أن اللعب في كأس العالم يختلف عن أي بطولة أخرى شارك بها طوال مسيرته.

وأضاف عاشور أنه منذ اليوم الأول له في الأهلي، وهو يعلم أن اللاعبين على قدر المسئولية، وأنهم جميعًا على قلب رجل واحد ويبذلون كل ما لديهم من أجل اسم النادي الأهلي.

وعن جماهير الأهلي في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية بأعداد غفيرة، علق إمام بالقول: "شعرت بقوة كبيرة بفضل هذه الجماهير التي هزت أرجاء الملعب، هتافاتهم كانت حافزًا كبيرًا لنا أثناء سير اللقاء".

وعن دور المدرب السويسري مارسيل كولر معه، قال: "دائمًا ما يقوم كولر بتحفيزي ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي، يطالبني على الدوام بالتركيز في الملعب، مارسيل كولر لا يفرق بين اللاعبين ويمنح الفرصة لمن يجتهد في التدريبات فقط".

وتابع: "لا أحزن عندما أجلس على مقاعد البدلاء، بل أحاول الاجتهاد من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أساسي".

وواصل إمام: "أعلم منذ اليوم الأول لي في النادي أن اللاعبين والجماهير وإدارة النادي هدفهم الرئيسي هو المنافسة دائمًا على كل البطولات"، مضيفا: "لم أصل لأفضل مستوياتي بعد مع الأهلي، وأسعى جاهدًا لتقديم الأفضل".

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالقول: "انسجمت بشكل سريع مع لاعبي الأحمر، بفضل دعمهم الكبير لي، وخاصة محمود عبدالمنعم كهربا، ترتبطني معه علاقة صداقة قوية" مشددا: منذ اليوم الأول لي في النادي وجدت حبًّا ودعمًا من جميع اللاعبين ولم أشعر مطلقًا بأني غريبا عنهم".