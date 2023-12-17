لأول مرة.. الأهلي بالزي الرمادي أمام فلومينينسي بكأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم الأحد، باستاد الجوهرة؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت النبيتي ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، فيما يرتدي فريق فلومينينسي البرازيلي طاقمًا مكونا من القميص الأخضر والزيتي والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

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