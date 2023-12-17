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أرقام من سجل مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ، يستضيف نادي نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في لقاء مرتقب يقام لحساب الجولة 17 من منافسات الممتاز.
 


وخلال المواجهات الخمس الأخيرة ، تمكن فريق ليفربول من تحقيق 4 انتصارات ليفربول الفوز في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات جمعته باليونايتد في الدوري، مسجلًا 4 أهداف على أقل تقدير في تلك الانتصارات.
وحقق اللاعب الدولي محمد صلاح رقمًا فريدًا مع فريقه ليفربول بتسجيله 10 أهداف أمام اليونايتد على صعيد المواجهات في الدوري الإنجليزي .
كما يعد صلاح زائرًا دائمًا للشباك أمام اليونايتد خلال آخر 6 مواجهات.

انتصارات اليونايتد على الريدز تحت قيادة مدرب ليفربول يورجن كلوب ..

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق 4  انتصارات فقط ، من مشاركته في 18 مباراة أمام ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب ، مكتفيًا بتحقيق 7 تعادلات ، وتلقي 7 هزائم.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

بينما يأتي تشكيل اليونايتد المتوقع كما يلي :
حراسة المرمى: أونانا.
خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لوك شاو، دالوت.
خط الوسط: كوبي ماينو، أمرابط، ماكتومناي.
خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، جارناتشو.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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