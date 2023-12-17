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موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بنظيره فياريال في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الممتاز "الليجا".

 

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية .

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN sports HD1، ويعلق على المباراة، خليل البلوشي.

 

يدخل ريال مدريد مباراة فياريال وهو يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

 

ولم يتعرض ريال مدريد للهزيمة في أخر 10 مباريات خاضها في الليجا، كما سجل النادي الملكي 3 أهداف أو أكثر في أخر 3 مباريات أمام فياريال بجميع البطولات.

 

وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع منذ ذلك الحين إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف جيرونا متصدر الدوري.

 

وفاز ريال مدريد بجميع مبارياته على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، وكان رايو فاليكانو هو الفريق الوحيد الذي غادر البرنابيو بنقطة واحدة حتى الآن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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