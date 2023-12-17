14 لاعبًا في قائمة الأهلي التهديفية بالمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ظهوره التاسع في منافسات كأس العالم للأندية ، خلال مشاركته في مونديال جدة ، وبلوغه الدور نصف النهائي عقب التفوق على اتحاد جدة السعودي بثلاثية لهدف.





وخلال المشاركات السابقة والحالية تمكن 14 لاعب ، من زيارة الشباك مع الأهلي أمام المنافسين ، وجاء في مقدمتهم اللاعب المعتزل محمد ابو تريكة بواقع 4 أهداف.

ترتيب الهدافين ..

1- محمد أبو تريكة 4 أهداف.

2 - الأنجولي فلافيو 3 أهداف.

حسين الشحات 3 أهداف وهدف آخر مع فريق العيم الإماراتي.

أحمد عبد القادر 3 أهداف.

3- عماد متعب هدفين.

ياسر إبراهيم هدفين.

علي معلول هدفين.

4- عمرو السولية هدف.

السيد حمدي هدف.

محمد هاني هدف.

محمد شريف هدف.

بيرسي تاو هدف.

أفشة هدف.

إمام عاشور هدف.

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في تمام العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، على ملعب الجوهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الاثنين، لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وتواجد خلال الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.