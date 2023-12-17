ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكم مباراة مانشستر سيتي ونظيره أوراوا الياباني، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي يُقام الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.

وتنطلق صافرة حكم مباراة مان سيتى ضد أوراوا الياباني، فى الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.

طاقم تحكيم سعودي لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني بكأس العالم للأندية

وأسندت لجنة حكام فيفا إدارة مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا إلى طاقم تحكيم سعودي، يقوده محمد الهويش حكمًا للساحة.

ويعاون محمد الهويش من الطاقم السعودي لإدارة المباراة بين مانشستر سيتي وأوراوا الياباني كل من: خلف الشمري وياسر السلطان، مع وجود النيوزيلندي كمبالي كوانا حكمًا رابعًا.

وضرب أوراوا الياباني موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي، بعدما أطاح نظيره كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية من الدور ربع النهائي، ليحرم بطل كونكاكاف من الصعود إلى المربع الذهبي للنسخة الثالثة على التوالي.