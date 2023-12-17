معتمد جمال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستسافر إلى أنجولا عصر اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي قبل السفر إلى أنجولا، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.