القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي في نصف نهائي المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات الثامنة من مساء غد الإثنين ، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مواجهة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي لحساب منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعالياتها.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي الغير مفتوح ، بالإضافة إلى منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرقمية الإلكترونية.

كان الأهلي قد وصل إلى الدور نصف النهائي عقب تغلبه على اتحاد جدة بثلاثية لهدف ، بينما يشارك الفريق البرازيلي في مواجهته الأولى بالبطولة.

الاجتماع الفني للقاء ..

كان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ، قد أقيم في تمام العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، على ملعب الجوهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الاثنين، لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

كما تواجد خلال الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.