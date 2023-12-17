فيليبي ميلو : لعبت أمام الأهلي سابقًا .. وعلى فلومينينسي الحذر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب فيليبي ميلو لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي عن تطلعه لانتصار فريقه خلال مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية أمام الأهلي غد الإثنين ، والسير نحو اللقب العالمي.





وقال ميلو في تصريحات نقلها الاتحاد الدولي للعبة “لقاء الغد سيكون صعبًا للغاية، الأهلي فريق منظم ويعرف كيفية التعامل في المواجهات الكبرى ، سبق وأن لعبت أمام الأهلي مع بالميراس في مواجهة تحديد المركز الثالث وانتهى اللقاء بخسارتنا بركلات الترجيح”.

وواصل : “الأهلي فريق يعمل بجدية ، وعلينا الحذر من المواجهة ، هو فريق قوي بالفعل ويملك مدربون كبار، علينا العمل بروح عالية وإعادة البطولة إلى أمريكا الجنوبية من جديد ، الأمر ليس سهلاً”.

تصريحات خالد مرتجي ..

على صعيد متصل أشاد خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر المتواجدة في كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، واصفًا إياه بأنه من أفضل ‏المدربين، ويرغب في تحقيق إنجاز له ‏على المستوى الشخصي.‏

وقال مرتجي : «محمود الخطيب وكافة المنظومة القائمة على شئون الكرة داخل النادي لا تتوانى في دعم الفريق. ‏لدينا قائمة مدججة باللاعبين ودائمًا ما أقول إننا نمتلك فريقين وليس فريقًا واحدًا وجميع ‏الإمكانات متاحة أمام كولر لتحقيق النجاح».‏

وواصل رئيس بعثة الأهلي خلال تصريحاته : «جماهير الأهلي الأهم في حسابات كولر الذي يعمل 18 ‏ساعة في اليوم من أجل إسعادهم، وأعلم مدى رغبته في تحقيق إنجاز في تاريخه مع الأهلي، ‏الذي دائمًا ما يصنع النجوم والأبطال».‏

وشدد رئيس بعثة الأهلي على أن نتيجة مباراة اتحاد جدة تأتي نتاجًا للجهود الكبيرة التي بذلها ‏الجميع، وأن الفريق حقق هدفه وحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.‏