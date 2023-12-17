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صدمة داخل صفوف المقاولون العرب

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب  صدمة بعد إصابة لاعبه بشكل مؤكد بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مع الذئاب.

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد فوزي لاعب المقاولون، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ذلك بعد تعرضه لإصابة في مباراة الذئاب الأخيرة.

كان أحمد فوزى غادر ملعب مباراة المقاولون والطلائع بعد تعرضه لإصابة قوية جعلته لا يستطيع مواصلة اللقاء، ليتم استبداله.

عملية جراحية

ويستعد فوزي لاعب المقاولون خلال الأيام المقبلة للخضوع لعملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

كان المقاولون العرب حقق أول فوز في مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم بعد انتصاره على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جهاز العسكري، ليصبح الذئاب في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

وحرص لاعبو المقاولون والجهاز الفني والإداري على دعم أحمد فوزي، بعد إصابته القوية في الرباط الصليبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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