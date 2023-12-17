تشكيل آرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.. النني بديلاً

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف آرسنال نظيرة برايتون على ملعب “الإمارات” مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتواجد النجم الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال في مواجهة برايتون اليوم.

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وجاء تشكيل آرسنال امام برايتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: وايت – ساليبا – جابرييل- زينتشينكو.

خط الوسط: رايس – أوديجارد – هافيرتز.

خط الهجوم: مارتينلي – خيسوس – ساكا.

ويحتل الجانزر وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، فيما يتواجد برايتون في المركز الثامن بـ 26 نقطة.