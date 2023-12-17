زيزو على رأس قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا في الكونفدرالية

أعلن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، القائمة الرسمية التي يخوض بها مباراته ضد ساجرادا الأنجولي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا في كأس الكونفدرالية، في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة الأفريقية.

وضمت قائمة الزمالك كل من..

حراسة المرمى: محمد عواد – عبد الرحمن نفاد – معاذ علاء الدين.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – حاتم سكر – أحمد زكي .

الوسط : نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم ” أوباما “.

الهجوم :سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

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ويغيب عن الزمالك كل من..

أسباب إدارية: محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح

الإصابة: محمود علاء – محمود الونش – مصطفى شلبي