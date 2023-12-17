انتهاء مشاركة موديست مع الاهلي رسميًا في كأس العالم للأندية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قراراً بإيقاف الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وكان موديست قد تعرض للطرد في مباراة الاهلي أمام الاتحاد السعودي بعد 3 دقائق فقط من مشاركته بعد التدخل على أحمد حجازي لاعب العميد.

وبناءً على تقرير حكم المباراة فقد قرر “فيفا” إيقاف موديست لمدة مباراتين بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على اللاعب بقيمة 30 ألف فرنك.

أقرأ أيضاً- فلومينينسي يعلن عن صفقة جديدة قبل مواجهة الاهلي

وبذلك سيغيب اللاعب عن مباراة المارد الأحمر القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى مباراة النهائي حال تأهله.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع فلومينينسي البرازيلي غداً الإثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان الاهلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع النهائي.