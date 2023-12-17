بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي

تلقى نانت خسارة من نظيره بريست، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي الممتاز.

ونجح بريست في خطف فوز ثمين أمام نانت من ملعبه في مباراة اليوم، في المباراة التي شارك فيها الفرعون المصري مصطفى محمد في اللقاء كاملًا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة نانت وبريست، قبل أن ينتفض الضيوف ويسجلوا ثنائية في الشوط الثاني، ويخطفوا بها نقاط المباراة كاملة.

اقرأ أيضًا: انتهاء مشاركة موديست مع الاهلي رسميًا في كأس العالم للأندية

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو بريست ثنائية في الدقائق 49 و 57 على الترتيب، ليحافظ على نظافة شباكه فيما تبقى من أحداث المباراة.

ونجح نانت من تسجيل هدفًا وحيدًا في اللقاء في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يقوم حكم المباراة بإلغاءه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، رفع بريست رصيده إلى النقطة الـ 28، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة الـ 18 ليحتل المركز العاشر.