ميلان يستعيد انتصاراته في الدوري الإيطالي بثلاثية أمام موانزا

حقق نادي إيه سي ميلان الفوز على نظيره موانزا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

واستضاف ميلان نظيره موانزا عصر اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاءت مواجهة موانزا لمصالحة الجماهير، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية، عقب احتلال المركز الثالث في مجموعته النارية الثامنة في دور المجموعات.

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وسيطر لاعبو ميلان على مجريات المباراة، بعدما حسم الشوط الأول لصالحهم بنتيجة هدفين دون رد.

وفاجأ ميلان ضيفه موانزا بهدف مبكر فى الدقيقة 3 من عمر أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب تيجاني ريجنديرز بعد مجهود فردي.

وأضاف الصربي جان كارلو سيميتش الهدف الثاني لفريق ميلان أمام مونزا فى الدقيقة 41 من أحداث اللقاء.

وفي الدقيقة الـ 76، نجح أوكافور من تعزيز تقدم فريقه في اللقاء بتسجيل الهدف الثالث ليحصد الثلاث نقاط.