اخبار الرياضه

فيتوريا يضم 8 لاعبين من الاهلي لقائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي - كأس العالم للأندية 2023

الأهلي - كأس العالم للأندية 2023

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على قائمة الفراعنة المبدئية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

وقرر روي فيتوريا الاستعانه بـ 8 لاعبين من صفوف الاهلي في قائمة منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية.

أقرأ أيضاً- انتهاء مشاركة موديست مع الاهلي رسميًا في كأس العالم للأندية

واستقر البرتغالي على ضم كل من محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، محمد هاني.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا خلال الساعات القادمة.

وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا في يناير المقبل وتستمر حتى 11 فبراير.

ووتواجد بعثة الاهلي في الوقت الحالي بالمملكة العربية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا