فيتوريا يضم 8 لاعبين من الاهلي لقائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على قائمة الفراعنة المبدئية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

وقرر روي فيتوريا الاستعانه بـ 8 لاعبين من صفوف الاهلي في قائمة منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية.

أقرأ أيضاً- انتهاء مشاركة موديست مع الاهلي رسميًا في كأس العالم للأندية

واستقر البرتغالي على ضم كل من محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، محمد هاني.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا خلال الساعات القادمة.

وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا في يناير المقبل وتستمر حتى 11 فبراير.

ووتواجد بعثة الاهلي في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.