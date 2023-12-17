الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر لأنجولا... وشلبي يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي قبل السفر إلى أنجولا، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي.

ويلتقي الفريق الأبيض نظيره ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المران، عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل السفر إلى أنجولا، مشددا على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الثمانية.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال قبل بدء التدريبات الفنية، كما أدى الجميع فقرة فنية تحت قيادة معتمد جمال للتدريب على بعض الأمور الخططية، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية لتطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها.

وفي المقابل، واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.