"عراب كرة الشارع".. كيف يلعب فيلسوف أمريكا الجنوبية قبل مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فريق اتحاد جدة السعودي، مساء الجمعة، بنتيجة (3-1).

ويشارك فريق فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل أمريكا الجنوبية (بطل كوبا ليبرتادوريس)، وتوج بها على حساب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة (2-1) في نوفمبر الماضي.

ونستعرض لكم في السطور المقبلة، طريقة لعب دينيز مدرب فلومينينسي الخصم المقبل للنادي الأهلي بمونديال الأندية:

يعتبر فرناندو دينيز المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي، هو المدرب الذي استطاع أن يقود الفريق للتتويج ببطولة كوبا ليبرتادوريس، لأول مرة في تاريخه، ليتمكن من المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية.

وأصبحت كرة القدم التي يلعبها فرناندو دينيز بمثابة سحر، بعدما أعاد بناء طريقة جديدة للاستحواذ على الكرة على عكس الطريقة التي يعتمد عليها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما صرح به دينيز نفسه في مقابلة سابقة.

وقال دينيز في تصريح سابق له عن الطريقة الفريدة من نوعها التي يلعب بها: "الطريقة التي يحب بها بيب جوارديولا الاستحواذ على الكرة هي عكس أسلوبي، أسلوبه متمركز وأسلوبي غير متمركز".

أسلوب دينيز هو مزيج من كرة القدم السلسة التي تعتمد على الاستحواذ مع اندفاع من الحرية الإبداعية، ينسق مباراة جميلة حيث يكون كل لاعب هو المايسترو وجزء من سيمفونية أكبر، إنها رقصة السيطرة والتعبير والبراعة التكتيكية.

ويستمد مدرب فلومينينسي على أفكار من كرة الصالات أو كرة الشوارع، هذه هي كرة القدم بالنسبة له، حيث يعتبرها حرية التعبير حيث لم يعد اللاعبون مقيدين بمنطقة معينة ولكن يتم تشجيعهم على التفاعل والتناوب والإبداع.

الأشكال المحددة التي يستخدمها فرناندو دينيز مع فلومينينسي يمكن أن تكون بعيدة المنال ويصعب تحديدها وإعادة إنشائها، إلا أن الأساس الأساسي لأسلوب لعبهم يظل ثابتًا، حيث تتخلل العناصر الأساسية لفلسفة دينيز الكروية، كرة القدم المبنية على الاستحواذ السلس، كل تشكيل وتكتيك يستخدمه، مما يوفر هوية متماسكة ومعروفة لفلومينينسي.

ويصل عدد هذه العناصر إلى 13 عنصر كالتالي:

1- اللعب المضاد للتمركز: أسلوب سلس وديناميكي يسمح للاعبين بتبادل المراكز والتحرك بحرية على أرض الملعب بدلاً من الالتزام بالمراكز أو التشكيلات الصارمة.

2- الضغط العالي: ممارسة الضغط على الخصم في أعلى الملعب لاستعادة الكرة بسرعة وتعطيل بناء اللعب للخصم.

3- كرة القدم المبنية على الاستحواذ: أسلوب تكتيكي يركز على الحفاظ على السيطرة على الكرة، وتحديد إيقاع المباراة، وبناء الهجمات بصبر.

4- اللعب من الخلف: بناء اللعب من حارس المرمى والمدافعين بهدف الحفاظ على الاستحواذ، وجذب الخصم، وخلق مساحة لفرص الهجوم.

5- زيادة عدد اللاعبين: خلق مزايا عددية في مناطق معينة من الملعب، غالبًا من خلال وجود عدة لاعبين على مقربة من بعضهم البعض، لإرباك الخصم وكسر هيكلهم الدفاعي.

6- اللعب العمودي: التركيز على التمرير المباشر والهادف للأمام، بهدف التقدم بالكرة بسرعة إلى أعلى الملعب واستغلال الثغرات في دفاع الخصم.

7- إمكانية التبادل: تشجيع اللاعبين على تبادل المراكز والأدوار أثناء المباراة لإرباك الخصم وإنشاء أنماط هجوم أكثر ديناميكية.

8- الاحتفاظ بالكرة: إعطاء الأولوية للاحتفاظ بالكرة، غالبًا من خلال تمرير قصير ودقيق، للسيطرة على المباراة وإرهاق الخصم.

9- التحولات السريعة: التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم (أو العكس) لاستغلال عدم استعداد الخصم وخلق فرص لتسجيل الأهداف.

10- الحركة بدون الكرة: حركة اللاعبين بدون الكرة لخلق مساحة، وسحب المدافعين من مواقعهم، ودعم زملائهم المستحوذين على الكرة.

11- الحرية الإبداعية: يمنح دينيز للاعبيه الحرية في التعبير عن أنفسهم على أرض الملعب، ويشجعهم على المجازفة والارتجال وتسخير مهاراتهم الفردية لخلق فرص لتسجيل الأهداف.

12- الظهيرين كعناصر للهجوم: غالبًا ما تعتمد فرق دينيز على الظهيرين لتوفير العرض والدعم الهجومي، وتوسيع دفاع الخصم وخلق الفرص من خلال الركض المتداخل والعرضيات، ومع ذلك، هناك حجة يجب تقديمها بالنسبة لهم الذين يلعبون بشكل ضيق أيضًا.

13- الأدوار الأمامية المتنوعة: يتم تشجيع المهاجمين على التراجع عميقًا، والتواصل مع لاعبي خط الوسط، وخلق مساحة لزملائهم في الفريق، مع استغلال المساحات أيضًا والركض خلف الدفاع.