"بعد الأزمة القلبية".. لوتون تاون يعلن استقرار حالة توم لوكير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي لوتون تاون عبر بيان رسمي، استقرار حالة مدافع الفريق توم لوكير، بعد تعرضه لسكتة قلبية، في مباراة أمس أمام بورنموث، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء بيان لوتون تاون كالآتي: "بدأ لوكير يستجيب للعلاج من قبل نقله إلى المستشفى، وأكد جهازنا الطبي أن اللاعب تعرض لسكتة قلبية داخل الملعب في مباراة بورنموث".

وأضاف: "تلقى قائد الفريق العلاج داخل الملعب، لذلك نشكر الجهاز الطبي للفريقين، وتم نقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأن حالته مستقرة ويخضع حاليًا لمزيد من الاختبارات".

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