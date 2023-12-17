السر في 18 ديسمبر.. مفارقة غريبة ترعب جماهير الأهلي قبل موقعة فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد ليلة ملحمية أقصى فيها اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية.

ويترقب عشاق الأهلي في كل مكان تلك المواجهة التي ستجمع فريقهم ببطل أمريكا الجنوبية فلومينينسي البرازيلي والمقرر لها، غدا الإثنين، الموافق 18 ديسمبر الجاري.

وتقام مواجهة الأهلي وفلومينينسي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين.

ويمكنكم متابعة لقاء الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

18 ديسمبر " وش النحس" على الأهلي في المونديال

ويحلم الأهلي بتحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم للأندية بالوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعدما حصد الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات من قبل.

ويشارك المارد الأحمر للمرة السادسة في تاريخه بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويمثل يوم 18 ديسمبر فآل غير حسن بالنسبة للقلعة الحمراء في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي.

ففي يوم 18 ديسمبر لعام 2008، خسر الأهلي أمام أدلايد يونايتد الأسترالي بنتيجة 1-0 في مباراة تحديد المركز الخامس بمونديال الأندية.

وكان الأهلي خسر قبل ذلك من باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4-2 يوم 13 ديسمبر.

واكتفى بطل أفريقيا بالحصول على المركز السادس في هذه النسخة.

وفي يوم 18 ديسمبر لعام 2013، سقط الأهلي أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 5-1 في مباراة تحديد المركز الخامس.

وكان الأهلي خسر قبل ذلك من جوانجزو إيفرجراند الصيني بثنائية نظيفة يوم 14 ديسمبر الماضي، ليكتفي الأحمر بالمركز السادس.

فهل ينجح الأهلي في إنهاء لعنة 18 ديسمبر وعبور فلومينينسي أم تحرمه من الوصول إلى نهائي المونديال؟