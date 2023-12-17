"الأهلي زي ضمك".. إعلامي سعودي يثير الجدل: الاتحاد عقدة الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي السعودي عدنان جستنيه على فوز النادي الأهلي في المباراة الماضية على حساب اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عدنان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الحدث اليوم": "بالطبع النادي الأهلي استحق الفوز في المباراة، وكان التوفيق معه، ولو كان الاتحاد فاز بهذا المستوى فلا يشرفني".

وأضاف: "أعتقد أن اللحظة الفارقة في المباراة هي إهدار كريم بنزيمة لركلة جزاء، كانت سوف تغيير نتيجة المباراة بالطبع".

وأكمل: "النادي الأهلي مثل ضمك في السعودية، الذي تفوق على الاتحاد بنفس النتيجة أيضا بثلاثية، ويملك نفس القيمة التسويقية التي يمتلكها الأحمر".

وأتم تصريحاته: "الاتحاد قدم مستوى ضعيفا جدا، والأهلي حالفه التوفيق، ولكن لا يزال نادي الاتحاد عقدة الأهلي، ومتفوقا عليه في تاريخ المباريات".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، نجح في تحقيق فوز كبير على حساب اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، على ملعب الجوهرة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.