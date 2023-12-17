بعثة مانشستر سيتي تصل جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصلت منذ قليل بعثة فريق مانشستر سيتي إلى المملكة العربية السعودية، من أجل مواجهة أوراوا في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في جدة.

ويلاقي السيتي نظيره أوراوا الياباني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور قبل النهائي من مونديال الأندية 2023، على ملعب الملك عبدالله.

والفائز في تلك المباراة، سيلاقي الفريق الفائز من الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، حيث تقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

جدير بالذكر، يمر مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة بتراجع في المستوى، حيث لم يستطع الفوز سوى في مباراة واحدة خلال آخر خمس مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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