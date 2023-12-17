اخبار الرياضه

بعثة مانشستر سيتي تصل جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصلت منذ قليل بعثة فريق مانشستر سيتي إلى المملكة العربية ، من أجل مواجهة أوراوا في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في جدة.

ويلاقي السيتي نظيره أوراوا الياباني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور قبل النهائي من مونديال الأندية 2023، على ملعب الملك عبدالله.

والفائز في تلك المباراة، سيلاقي الفريق الفائز من الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، حيث تقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

جدير بالذكر، يمر مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة بتراجع في المستوى، حيث لم يستطع الفوز سوى في مباراة واحدة خلال آخر خمس مواجهات في الممتاز.

إقرأ أيضًا..

"تفوق الأحمر".. تاريخ مواجهات ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

"أنتم الأهلي".. مرتجي يكشف ما قاله الخطيب للاعبين بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا