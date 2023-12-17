قرار صادم من الفيفا تجاه الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي لمباراتين بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وفرض فيفا عقوبة إضافية بعد طرد موديست حيث عقوبة الحصول على كارت أحمر الإيقاف لمدة مباراة مع عقوبات إضافية لو استدعى ذلك.

وبهذا القرار تأكد غياب المهاجم الفرنسي عن باقي مباراة الأهلي في بطولة العالم الأندية التي افتتحها بالفوز على اتحاد جدة 3-1 .

ويواجه الأهلي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة غدًا الإثنين وفي حالة الفوز أو الخسارة سيلعب النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع الجمعة القادمة.