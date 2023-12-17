الأكثر جماهيرية على الكوكب.. تعليق مثير من صحيفة برازيلية قبل مباراة الأهلي وفلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي في تمام الثامنة مساء غد الإثنين، على ملعب الجوهرة في جدة.

الأكثر جماهيرية على الكوكب

وتساءل موقع uol البرازيلي عن شعبية الأهلي وما إذا كان النادٍ الأكثر جماهيرية على هذا الكوكب.

وكشف الموقع البرازيلي أن الأهلي يؤمن بامتلاكه للدعم من نصف سكان مصر، حيث يحظى بدعم حوالي 55 مليون مشجع في مصر.

الأهلي يملك الجماهيرية الأكبر لنادٍ واحد في بلده، ومن أكثر الأندية جماهيرية على الكوكب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حصر جماهيرية الأهلي بامتلاكه ما بين 30 إلى 35 مليون مشجع في مصر.

بينما الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، قالت إن الأهلي يملك حوالي 40 مليون مشجع محليًا فقط.

وقال الموقع البرازيلي إن فلامينجو هو النادي الوحيد في البرازيل الذي يمكن مقارنته بالأهلي من حيث الجماهيرية، لامتلاكه حوالي 42.2 مليون مشجع.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في المباراة الماضية، وتأهل ليواجه فلومينينسي في نصف نهائي المونديال.