بعثة الزمالك تطير إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى العاصمة الأنجولية لوندا استعدادا لمواجهة ساجرادا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق الأبيض مرانه على ملعب النادي صباح اليوم، قبل المغادرة إلى أنجولا، وأعلن المدير الفني معتمد جمال قائمة اللاعبين المختارة للمباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.