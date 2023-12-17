شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسى فى نصف نهائي مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فى النادي الأهلي، خلال الساعات الأخيرة، على صوت المواجهة المرتقبة بين الفريق الأحمر ونظيره وفلومينينسى البرازيلي، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد تغلب فى مباراة ربع النهائي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذى أقيم الجمعة الماضى باستاد الجوهرة.

س: كيف بدأ الأهلي استعداداته للقاء فلومينينسى؟ ج:الأهلي خاض مساء أمس، السبت، أول مران له استعداداً لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، حيث تدرب الفريق على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية . س: ما هي تفاصيل المران الأخير للأهلي اليوم؟ ج:مران الأهلي مساء اليوم الأحد سيكون مفتوحاً لوسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 للحديث عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي فى السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية - السادسة بتوقيت القاهرة؛ على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا الاثنين.

س: وما هى تفاصيل المؤتمر الصحفي للأهلي؟ ج:مارسيل كولر، المدير الفني، ومحمد الشناوي، قائد الفريق، يحضران اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فلومينينسي البرازيلي، فى الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة. س: ما هو موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ ج:تقام مباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" المقرر لها الثامنة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية. س: من الحكم الأقرب لإدارة لقاء الأهلي وفلومينينسي؟ ج:كشفت تقارير صحفية سعودية، أن البولندي سيمون مارشينياك سيكون حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، فى لقاء الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وأكدت صحيفة «الجزيرة»، أن الحكم البولندي سيمون مارشينياك حكم المباراة النهائية لكأس العالم 2022، سيكون حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، بعدما جرى الاستقرار عليه من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم.