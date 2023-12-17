شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبًا فى قائمة الزمالك بأنجولا.. وزيزو يرافق البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، القائمة التي ستسافر إلى أنجولا عصر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

نتائج الزمالك فى دور المجموعاتفاز الزمالك فى المباريات الثلاثة بدور المجموعات، حيث تغلب على أبو سليم بهدف بالجولة الاولى، ثم سوار الغينى برباعية بالجولة الثانية، وفى الثالثة فاز على ساجرادا بهدف أيضا.ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدراليةويعتلى الزمالك قمة ترتيب مجموعته التى تضم سوار الغينى وأبو سليم الليبى، بالإضافة إلى ساجرادا الغينى، برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، متفوقا على أبوسليم فى المركز الثانى برصيد 2 نقاط، ثم ساجرادا بنفس الرصيد، بينما سوار فى المركز الرابع دون أى نقاط.