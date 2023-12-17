شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت محرم: لم نفتح ملف التدعيمات الشتوية فى المقاولون ولدينا بدلاء مميزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طلعت محرم، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، وقال محرم فى تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم"، المباراة الماضية غاب عناصر كثيرة، ومع ذلك العناصر التي دخلت أدت بشكل جيد، المباراة المقبلة مهمة جداً بالنسبة لنا، وحتى الآن لم نفتح ملف التدعيمات الشتوية للفريق.

وأضاف مدرب المقاولون، "مباراة الطلائع كانت مهمة بالنسبة لنا، وأشكر اللاعبين على الالتزام بالتعليمات خلال المباراة، وأشكر الإدارة على الدعم القوي جداً للفريق، وأشكر شوقي غريب بكمل شغله وهو قامة كبيرة في الكرة المصرية وأي شخص شرف له العمل مع شوقي غريب".

واختتم محرم قائلا، "الفترة الماضية غاب عنا التوفيق تماماً، وهو أهم عناصر اللعبة، الحمد لله أخذنا خطوة ولكن القادم أصعب والفترة المقبلة نتمنى أن يكون التوفيق معنا".

وحقق المقاولون العرب أول فوز في دوري Nile الموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.