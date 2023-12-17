شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعم حراسة اليد بالشاب يوسف ناجى قادماً من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك من إتمام صفقة يوسف ناجى، حارس مرمى كرة اليد بنادى الشمس مواليد 2004، لتدعيم صفوف الفريق لمدة 4 مواسم قادمة فى إطار دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة .

ويقود مجدى أبو المجد قيادة فريق كرة اليد بنادى الزمالك ببداية المرحلة الثانية من دورى المحترفين، خلفا لأحمد هتلر المدير الفنى الحالى، فضلا عن دعم الفريق بصفقات جديدة.

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم .

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.