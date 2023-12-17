7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

معتمد جمال يُجرى تعديلات على تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى

يُعيد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حساباته الفنية قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى المحدد لها الأربعاء المقبل، خاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في المباراة الماضية من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى مسابقة الدورى، وهو ما دفع المدير الفني للفارس الأبيض لدراسة الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه خلال المباراة وأدت للخسارة، وذلك من أجل العمل على علاجها قبل مواجهة ساجرادا.