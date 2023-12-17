7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 17-12-2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، مصر تهزم إنجلترا فى نهائى بطولة العالم للاسكواش وتحتفظ باللقب، واتحاد الكرة يناقش ترشيح سيد البندارى لرئاسة لجنة التظلمات بالجبلاية.
مصر تهزم إنجلترا فى نهائى بطولة العالم للاسكواش وتحتفظ باللقب
تغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.
اتحاد الكرة يناقش ترشيح سيد البندارى لرئاسة لجنة التظلمات بالجبلاية
يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، ملف رئاسة لجنة التظلمات بالجبلاية بعد وفاة المستشار عادل الشوربجي رئيس اللجنة قبل بضعة أشهر.
وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى على قيام 3 لاعبين من الأهلي بالحديث لوسائل الإعلام المختلفة، قبل المران الختامي للفريق اليوم الأحد، والذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمباراة فلومينينسى البرازيلى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.
تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى بفرمان كولر
استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على إجراء تغييرات فى تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.
معتمد جمال يُجرى تعديلات على تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى
يُعيد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حساباته الفنية قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى المحدد لها الأربعاء المقبل، خاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في المباراة الماضية من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى مسابقة الدورى، وهو ما دفع المدير الفني للفارس الأبيض لدراسة الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه خلال المباراة وأدت للخسارة، وذلك من أجل العمل على علاجها قبل مواجهة ساجرادا.
كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة غياب الثنائى محمود كهربا وبيرسى تاو لاعبى النادى الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.
تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى أنجولا، مساء اليوم، الأحد، لخوض مواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأربعاء، وتتوجه البعثة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة القلعة البيضاء لتحقيق الراحة الكاملة للاعبين قبل مواجهة الفريق الأنجولى.
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