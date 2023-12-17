شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 7 لاعبين عن الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة اللاعبين لرحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام الأربعاء المقبل فى أنجولا. ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة كل من: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومصطفى شلبى للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو لأسباب فنية. ويتواصل غياب الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لحين حسم مصيرهم مع الفريق بعد انتهاء الإيقاف الخاص بهم والذى استمر لمدة شهر. وتضم قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي . خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ". خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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