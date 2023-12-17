مدرب فلومينينسي : سنقدم أفضل ما لدينا أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى دينيز سيلفا المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي ، تقديره للنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في الثامنة مساء الغد على ملعب الجوهرة المشعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء ، لم أكن أعلم كثيرًا عن الأهلي ، لكنه فريق يتمتع بفنيات عالية ، لا أتحدث عن فرصنا في مواجهة النهائي وإمكانية ملاقاة السيتي ، أتحدث فقط عن الأهلي وإمكانات هذا الفريق الذي يتمتع بقوة في التنظيم وشراسة هجومية.

وواصل : سنبذل قصارى جهدنا أمام الأهلي ، وعلينا تقديم مردود مميز أمام خصم عنيد يمتلك خبرات.

تصريحات ميلو لموقع الفيفا ..

على صعيد متصل ، أعرب فيليبي ميلو لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي عن تطلعه لانتصار فريقه خلال مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية أمام الأهلي غد الإثنين ، والسير نحو اللقب العالمي.

وقال ميلو في تصريحات نقلها الاتحاد الدولي للعبة “لقاء الغد سيكون صعبًا للغاية ، الأهلي فريق منظم ويعرف كيفية التعامل في المواجهات الكبرى ، سبق وأن لعبت أمام الأهلي مع بالميراس في مواجهة تحديد المركز الثالث وانتهى اللقاء بخسارتنا بركلات الترجيح”.

وواصل : “الأهلي فريق يعمل بجدية ، وعلينا الحذر من المواجهة ، هو فريق قوي بالفعل ويملك مدربون كبار، علينا العمل بروح عالية وإعادة البطولة إلى أمريكا الجنوبية من جديد ، الأمر ليس سهلاً”.