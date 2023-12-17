ياسر رشاد - القاهرة - أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز وصن داونز في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات على النحو التالي:

يوم الاثنين ١٨ ديسمبر:

مؤتمر نادي بيراميدز .. الساعة ٤:١٥

تدريب نادي بيراميدز .. الساعة ٤:٤٥

مؤتمر نادي صن داونز .. الساعة ٥:٣٠

تدريب نادي صن داونز .. الساعة ٦:٠٠

المؤتمرات بقاعة استاد الدفاع الجوي

التدريبات بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي

ومتاح التصوير في التدريبات أول ١٥ دقيقة

