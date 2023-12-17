غيابات الزمالك عن قائمة مباراة ساجرادا

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مواجهة الزمالك أمام ساجرادا في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية غيابات عديدة على المستوي الدفاعي والهجومي.

ويغيب المدافع محمود علاء عن المباراة بسبب إصابته بجزع في أربطة أنكل القدم، بينما لم تكتمل جاهزية اللاعب محمود حمدي "الونش" الفنية بعد من تعافيه من الإصابة.

فيما يواصل مصطفى شلبي أداء برنامجه التأهيلي ووصوله للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به نظرا للإصابة في القدم.

ويستمر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لأسباب انضباطية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره ساجرادا في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يستضيفها ملعب ملعب 11 نوفمبر.