العرض السعودي لـ زيزو يضع مجلس إدارة الزمالك أمام الغضب الجماهيري

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر حالة من القلقة وسط جماهير الزمالك، بعد الأنباء التي ترددت حول إصرار الشباب السعودي على التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض أحمد السيد "زيزو"، بعد المستويات المميزة التي يقدمها خلال المواسم الماضية.

وكانت إدارة الشباب السعودي قد تقدمت بعرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية للحصول على خدمات الدولي المصري، لكن إدارة الزمالك رفضت التفريط في خدمات اللاعب.

زيزو يقدم مستويات مميزة مع الزمالك

زيزو

يواصل زيزو تقديم مستويات مميزة مع الزمالك خلال المواسم الماضية، مما يجعله أحد أهم العناصر التي تتواجد في الفريق، بعد الأداء الثابت الذي قدمه اللاعب مع النادي.

وسجل زيزو هدفه العاشر في البطولات القارية مع الزمالك أمام ساجرادا، ليرتقي للمركز الخامس في ترتيب هدافي القلعة البيضاء تاريخيًا في المسابقات الإفريقية، ليتساوى مع الثلاثي حسام حسن وجمال حمزة وطارق يحيى.

كما دخل زيزو قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك خلال الفترة الماضية، بعدما نجح في تخطي صاحب المركز الثامن محمود عبدالرازق "شيكابالا".

إدارة الزمالك أمام الغضب الجماهيري بسبب زيزو

أصبحت هناك موجة من الغضب لدي جماهير الزمالك بعد التقارير التي خرجت من داخل النادي، والتي كشفت عن أن مجلس الإدارة يُفكر في بيع زيزو، والاستفادة من الأموال لفك القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، على الرغم من نفي المتحدث الرسمي للنادي أحمد سالم عن عدم وصول عرضًا رسميًا للنادي بشأن رحيل اللاعب.

وأوضحت أن اللاعب لا يمانع الرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك في حالة وصل العرض للمقابل المادي الذي يُرضي الإدارة والجماهير.

وأشارت التقارير إلى أنه في حالة قرر مجلس الإدارة استمرار اللاعب فإنه سينصاع لهذه الرؤية، خاصة وأن الفريق يحتاج لتكاتف لاعبيه خلال الفترة المقبلة.

ويرغب جمهور الزمالك في استمرار زيزو خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الأنباء المتداولة بشأن رحيله خلال الميركاتو المقبل، وحال رحل اللاعب فإن الإدارة ستكون أمام موقف صعب تجاه جماهير النادي الأبيض.