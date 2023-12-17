تدريب فلومينينسي الاخير قبل مباراة الأهلي (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - خاض فلومينينسي البرازيلي مرانه اليوم الأحد، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها غدا الإثنين في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

وكان الأهلي صعد إلى نصف النهائي بعد تخطيه عقبة اتحاد جدة في ربع النهائي، بثلاث أهداف مقابل هدف، ليواجه فلومينينسي.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي والذيث أقيم في العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة؛ قد أسفر عن الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين.

وتواجد خلال الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة رفقة خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.