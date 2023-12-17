الترتيبات الإعلامية لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يُعقد بعد غدًا الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر، في تمام الخامسة مساءً، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بقاعة مؤتمرات ستاد السلام.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في تمام السادسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق ٢٠ ديسمبر، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر كالتالي:

الساعة الخامسة مساءً المؤتمر الصحفي لفريق مودرن فيوتشر - بقاعة المؤتمرات بستاد السلام

الساعة الخامسة والنصف المؤتمر الصحفي لفريق اتحاد العاصمة الجزائري - بقاعة المؤتمرات بستاد السلام

الساعة السادسة مساءً تدريب فريق اتحاد العاصمة على ملعب ستاد السلام "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

الساعة السابعة مساءً تدريب فريق مودرن فيوتشر على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

وفاز فريق مودرن فيوتشر في اول جولتين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي فيما خسر في الجولة الثالثة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر.