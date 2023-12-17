فيفا يعلن موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موعد انطلاق كأس العالم للأندية نسخة 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريق.

وكشف الاتحاد الدولي أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريق، سوف تقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو في أمريكا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بحيث يشارك 32 فريق بدلًا من 7 أندية فقط في الوقت الحالي.

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وتستضيف المملكة العربية السعودية، النسخة الحالية من بطولة مونديال الأندية 2023، من يوم 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر الحالي.

وحتى الآن تأهل النادي الاهلي إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليلاقي فلومنينسي البرازيلي، غدًا الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وعلى الجانب الآخر يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أوراوا الياباني بطل آسيا، في نصف نهائي المونديال يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري.