محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز.

ويدخل الريدز المباراة وهو يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في رصيده 27 نقطة في المركز السابع بجدول المسابقة.

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وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس.

الوسط: واتارا اندو، جرافينبيرش ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.