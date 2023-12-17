كولر يعلق على أعمار لاعبي فلومينينسي ويسخر من إصابة كهربا

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على معدل أعمار لاعبي فلومينينسي، وأنباء إصابة محمود كهربا، مهاجم الفريق قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي غدا الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة ساخرًا: “هل تعرض كهربا للإصابة وهو نائم؟! لا أعلم».

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وتابع: ” كولر: “كهربا تدرب بشكل جيد جدًا، ولا تصدقوا كل ما هو مكتوب في الإعلام، لأن اللاعب لم يتعرض لأي إصابة من الأساس”.

وشدد مدرب الاهلي على جاهزية فريقه لخوض مواجهة فلومينينسي، وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل”.

واختتم كولر: “حققنا فوزًا مستحقًا على حساب اتحاد جدة ونتواجد هنا عن جدارة واستحقاق، ولدينا فرصة ذهبية للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية”.