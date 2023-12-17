اعتماد نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نظام بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025 الجديد، وذلك بمشاركة 32 فريق.

وأعلن فيفا إقامة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريق بدلًا من 7 أندية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو في أمريكا.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، في المملكة العربية السعودية، من يوم 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر الحالي.

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نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025

– مشاركة 32 فريقًا، يتم توزيعهم على 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق.

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16.

– أول المجموعة يلعب مع ثاني المجموعة التي تليه في دور الستة عشر.

– ستكون مباريات خروج المغلوب من دور الـ 16، وبعده من مباراة واحدة فقط.

– لن تكون هناك مباراة تحديد مركز ثالث ورابع.

من جهة أخرى، فإن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، شهدت تأهل النادي الاهلي إلى دور نصف النهائي، ليواجه فلومنينسي البرازيلي، غدًا الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

بينما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أوراوا الياباني بطل آسيا، في نصف نهائي المونديال يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري.