إعلامي الاهلي يفتح النار على ناقد رياضي بسبب الهلال والاتحاد

شن محمد فارس الإعلامي بقناة الاهلي الفضائية، هجومًا على الناقد الرياضي تامر بدوي، بعد تصريحاته الأخيرة في إحد البرامج على منصات التواصل الاجتماعي.

وحقق الاهلي الفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره الاتحاد السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليخطف بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وقال بدوي:” أراهنك لو أن الهلال مشارك بدلاً من الاتحاد أضمن 100% أنه في النهائي ضد السيتي ند لند والفوارق مش كبيرة “.

وأضاف:” فنياً الهلال أقوى فريق عربي الآن مع جيسوس خلق منظومة مرعبة نظام يمشي على الجميع، لدرجة أن الوصول لمرمى بونو لمجرد الوصول أصبح صعب جداً، الهلال مكتسح كل شيء الآن “.

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إعلامي الاهلي يرد على تامر بدوي

وقال فارس ردًا على تصريحات بدوي:” اسوأ تحليل كنت ممكن تسمعه في حياتك عن الاهلي في ماتش اتحاد جدة هو اللي قدمه تامر بدوي، واللي كان كله كلام عن سلبيات الاتحاد أكتر منه كلام عن مميزات الاهلي، لحد هنا تعمدت تماماً اتجاهل تحليله لانه كان واضح جدا انه مجرد محاولة للتقليل من اللي قدمه الاهلي”.

وأضاف:” يا تامر الحقيقة الوحيدة اللي لازم تعرفها ان الاهلي فاز على الهلال برباعية والاتحاد بكل نجومة بثلاثية ده الواقع اللي مش هتقدر تنكره انما اللي انت قولته عبارة عن افتراضات مضحكة هتفضل موجوده في خيالك زي افتراضات كتير قولتها قبل كده وهنفضل احنا عايشين مع واقع الأهلي كبير افريقيا والعرب بالأرقام والبطولات والتاريخ”.